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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - مسلسل إقامة جبرية.. أصبح مسلسل إقامة جبرية بطولة الفنانة هنا الزاهد من المسلسلات الأكثر بحثا على الساحة، وذلك بعدما روجت منصة «Watch It» للمسلسل، حيث يعتبر هذا المسلسل بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد في إطار دراما مخصصة للمنصات الإلكترونية.

مسلسل إقامة جبرية

ويستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، موعد عرض مسلسل إقامة جبرية، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها.

مسلسل إقامة جبرية

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

من المقرر أن يعرض مسلسل إقامة جبرية خلال الفترة القادمة، وبالتحديد يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر على منصة Watch It.

مسلسل إقامة جبرية

قصة مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات،

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

مسلسل إقامة جبرية

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويأتي مسلسل إقامة جبرية من بطولة كلا من هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل..

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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