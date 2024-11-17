مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - مسلسل إقامة جبرية.. أصبح مسلسل إقامة جبرية بطولة الفنانة هنا الزاهد من المسلسلات الأكثر بحثا على الساحة، وذلك بعدما روجت منصة «Watch It» للمسلسل، حيث يعتبر هذا المسلسل بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد في إطار دراما مخصصة للمنصات الإلكترونية.

مسلسل إقامة جبرية

ويستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، موعد عرض مسلسل إقامة جبرية، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

من المقرر أن يعرض مسلسل إقامة جبرية خلال الفترة القادمة، وبالتحديد يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر على منصة Watch It.

قصة مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات،

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويأتي مسلسل إقامة جبرية من بطولة كلا من هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل..