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بعد تعاونه مع أنغام، أكرم حسني يعود للغناء بـ"يا خراشي" - أخبار كلمتك

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بعد تعاونه مع أنغام، أكرم حسني يعود للغناء بـ"يا خراشي" - أخبار كلمتك

بعد تعاونه مع أنغام، أكرم حسني يعود للغناء بـ"يا خراشي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - أعلن الفنان أكرم حسني عن طرحه لأغنية جديدة بعنوان “يا خراشي” من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.

وأكد أكرم في منشوره الذي يتضمن البوستر الرسمي للأغنية الجديدة، أنه من المقرر طرحها في 18‎‏‎ نوفمبر 2024 في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة اليوتيوب وجميع منصات الاستماع للموسيقى.

تعاون أكرم حسني مع أنغام

وليست أغنية “يا خراشي” هي أول عمل غنائي للفنان أكرم حسني وإنما سبق وتعاون مع المطربة الكبيرة أنغام، حيث فاجأ الجمهور بمشاركته في ألبومها الأخير بأغنيتين الأولى “تيجي نسيب” وهي من كلماته ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي حسن الشافعي، أما الأغنية الثانية بعنوان “خليك معاها” وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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