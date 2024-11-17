مشاهير العرب - «شكرا لك يا آدم لكونك ابني».. هنا شيحة تتصدر التريند مع نجلها في إنجلترا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - احتفلت الفنانة هنا شيحة، بتخرج نجلها آدم من انجلترا، وحصوله على درجة الليسانس في الآداب مع مرتبة الشرف الأولى في الإعلام الرقمي.

وشاركت هنا شيحة، مجموعة من الصور لحفل تخرج نجلها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليها: «لحظة فخر كبيرة في حياتي، ساحقة وعاطفية للغاية، أتذكر كل رحلة آدم، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا حتى هذه اللحظة، محادثتنا، ذكرياتنا، معاركنا، ومع ذلك فإن حبنا يتغلب دائمًا على صراعاتنا».

وتابعت: «أنا فخورة جدًا بأن أكون أمك، وأن أكون العمود الفقري لك، والداعم والمعيل الأول لك.. لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لرحلتنا».

واستكملت حديثها:: «شكرًا لك يا آدم لكونك ابني، شمس حياتي كلها.. أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة.. أنت أكبر إنجازاتي في الحياة، أحبك يا ابني».

آخر أعمال هنا شيحة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة، هو مشاركتها في مسلسل «ما تيجي نشوف» والذي تم عرضه في 2023، وحقق نجاحا بين الجمهور.

ويدور المسلسل حول 6 أشخاص تربطهم علاقة صداقة منذ زمن بعيد إلا أنه يتضح وجود أختلاف في شخصياتهم وتظهر العديد من الأسرار فيما بينهم عندما يقرروا السفر في رحلة، ويبدأ الشك يتسلل داخل الجميع بوجود علاقات مشبوهة بينهم، وخاصة عندما يتلقوا رسائل ابتزاز من شخص مجهول.