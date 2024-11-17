المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي: مهرجان القاهرة علامة فارقة في صناعة السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، قبل قليل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، محاضرة مع المخرج الأرجنتيني الشهير جاسبر نوي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

واستهل نوى محاضرته بالقاهرة السينمائى بإعرابه عن فخره بتخصيص ندوة له بالدورة ال45 التى تمثل علامة فارقة فى تاريخ المهرجان وحضور عدد من محبيه وجمهوره المصريين، مشيرا الى ان هذا البلد غالى ويمتلك عواطف قويه تجاه شعبه وارضه

كما اكد جاسبر نوى ضرورة وجود رؤية خاصة لدى كل مخرج، وألا نسلك طرق قد سلهكه واستهلكه مخرج آخر ليس فقط من بلدي وإنما من سائر المدن، فلكل مخرج ومبدع أدواته وأسلحته ومن أهم تلك الأسلحة من وجهة نظري لدى أي فنان هو الجرأة في الفكرة وطرق العرض.

المخرج الشهير جاسبار نوي معروف بسردياته الجريئة وابتكاراته البصرية في أفلام مثل Enter the Void وIrreversible.

ويشارك نوي نهجه المميز في صناعة الأفلام، ويناقش موضوعات التجربة الإنسانية، والجرأة الإبداعية، المشاعر الفياضة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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