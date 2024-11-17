الذكاء الاصطناعي في مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب والوثائق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:10 مساءً - الأحد 17/نوفمبر/2024 - 02:05 م 11/17/2024 2:05:50 PM

تقيم وزارة الثقافة متمثلة في دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، وأمانة الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، المؤتمر السنوي التاسع حول "أدب الطفل والذكاء الاصطناعي" يومي ٢٠، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤، وينظم المؤتمر مركز توثيق وبحوث أدب الطفل وتقام فعالياته بقاعة علي مبارك فى مقر دار الكتب بكورنيش النيل - رملة بولاق.

يتضمن المؤتمر ٤ جلسات علمية، تدور جلسته الأولى حول "توظيف الذكاء الاصطناعي لصناعة محتوى أدب هادف للطفل"، برئاسة الدكتورة إيناس محمود حامد - أستاذ إعلام الطفل بجامعة عين شمس وعميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال، أما الجلسة الثانية فبعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال أدب الطفل لصون التراث"، برئاسة الدكتور محمود إسماعيل - أستاذ الإعلام - جامعة عين شمس، بينما تتناول الجلسة الثالثة "فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعى فى أدب الأطفال"، برئاسة الدكتور جمال شفيق أحمد - أستاذ علم النفس - جامعة عين شمس، والجلسة الرابعة بعنوان "مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعى فى أدب الأطفال (سبل الحماية – ووسائل التوعية)"، ويرأسها الدكتور محمد عبد الفتاح أبو رزقة - عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بخلاف كل من الجلسة الافتتاحية والختامية.

وذلك بمشاركة (١٩) باحثا من المشتغلين بأدب الطفل، وكذلك من الباحثين الأكاديميين في المجالات ذات الصلة، وهم: نوريكو توميزاوا، أشرف حافظ، أمل جمال، الدكتور خالد أحمد، الدكتورة شيماء عبد العزيز، الدكتورة مروة لملوم، الدكتورة إيناس محمود حامد، منتصر ثابت، الدكتورة نسرين محمود، الدكتورة نورا عبد العظيم، الدكتور حسام قطب، الدكتورة داليا مصطفى، الدكتور كرم خليل، تاجوج الخولي، السيد نجم، أميمة جادو، رانيا سلامة، فاطمة فؤاد، أميرة سعيد.

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