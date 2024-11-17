مشاهير العرب - مباخدش فلوس.. عفاف رشاد تشكف سبب رفض العمل مع محمد وأحمد السبكي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:57 مساءً - كشفت الفنانة عفاف رشاد، عن سبب رفضها العمل مع زوجها المنتج محمد السبكي، وشقيقه أحمد السبكي، في الكثير من الأعمال الفنية.

عفاف رشاد تشكف سبب رفض العمل مع محمد وأحمد السبكي

وقالت عفاف رشاد، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «القاهرة اليوم»: «اشتغلت مع محمد السبكي كتير، لكن اشتغلت مع أحمد السبكي أكتر، وبشتغل معاهم ومباخدش فلوس منهم فقولت لهم لا كفاية حرام عليكم كده، والد ابني عيب يعني».

أضافت: «بس هما ناس جميلة وشاطرين، وكانوا بيدعموا السينما في أيام الثورة، وكانوا هما الاتنين شركاء في الإنتاج لحد وقت معين».

آخر أعمال عفاف رشاد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عفاف رشاد، هو مشاركتها في مسلسل «صيد العقارب» بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، محمد على رزق، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.