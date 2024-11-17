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مشاهير العرب - فركش.. محمد الرشيدي يعلن انتهاء تصوير فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فركش.. محمد الرشيدي يعلن انتهاء تصوير فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فركش.. محمد الرشيدي يعلن انتهاء تصوير فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - أعلن فريق عمل فيلم «الدشاش» بطولة النجم محمد سعد، الانتهاء من تصوير العمل المقرر عرضه بدور السينما خلال الفترة المقبلة.

وشارك المنتج محمد الرشيدي، صورة لكلاكيت العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «الحمد لله فركش الدشاش».

ويعد فيلم الدشاش، هو بوابة رجوع محمد سعد، للشاشة بعد غياب دام حوالي 5 سنوات كاملة منذ مشاركته عام 2019 في بطولة فيلم "الكنز" الذى تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، وقدم سعد وقتها بشكل مغاير تمامًا عما اعتاد جمهوره.

محمد سعد

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز ومقرر طرحه فى دور العرض العام المقبل.

تفاصيل فيلم الدشاش

ويظهر محمد سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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