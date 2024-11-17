مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مميزة بدور السينما أمس.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وبلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس حوالي 4.028.184 جنيها، ليحافظ بذلك الرقم على تصدر قائمة الأفلام المعروضة خلال الفترة الحالية.

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.