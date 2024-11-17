مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - أعنلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن رجوعها للساحة الغنائية، بإحياء حفلا غنائيا ضخم، بدولة الكويت في 29 من نوفمبر الجاري.

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وشاركت شيرين عبد الوهاب، البوستر الرسمي للحفل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وعلقت عليه: جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة، استنوني يوم 29 نوفمبر، كلي حماس على شوفتكم».

ولاقت تلك الرسالة تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين عبروا عن حماسهم لرؤية نجمتهم المفضلة مجدداً على المسرح.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وطرحت الشركة المنظمة لمهرجان «road Rush - Kuwait»، أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت، وقسمت التذاكر إلى 7 فئات، وتبدأ من 25 دينار كويتي، ما يعادل 4017 جنيها، وتصل إلى 150 دينارا كويتيا، وهو ما يعادل 24 ألفا و102 جنيه.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت خلال الفترة الماضية أغنية عاشت مصر احتفالًا بنصر أكتوبر، حيث أطلقتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتقول كلمات أغنية عاشت مصر لـ شيرين عبد الوهاب: «يا ليلي يا ليل يا ليل تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً أنا أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً تحيا مصر اللى أملها ديماً شيفاه في عيالها يحيا الشعب اللى انا منه تحيا مصر وأبطالها تحيا الأرض اللى شالتنا يحيا الحضن اللى لاممنا مصر هوأنا وميتنا ومفيش غيرها اللي هاممنا تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر».