وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - أعنلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن رجوعها للساحة الغنائية، بإحياء حفلا غنائيا ضخم، بدولة الكويت في 29 من نوفمبر الجاري.

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وشاركت شيرين عبد الوهاب، البوستر الرسمي للحفل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وعلقت عليه: جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة، استنوني يوم 29 نوفمبر، كلي حماس على شوفتكم».

شيرين عبد الوهاب

ولاقت تلك الرسالة تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين عبروا عن حماسهم لرؤية نجمتهم المفضلة مجدداً على المسرح.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وطرحت الشركة المنظمة لمهرجان «road Rush - Kuwait»، أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت، وقسمت التذاكر إلى 7 فئات، وتبدأ من 25 دينار كويتي، ما يعادل 4017 جنيها، وتصل إلى 150 دينارا كويتيا، وهو ما يعادل 24 ألفا و102 جنيه.

شيرين عبد الوهاب

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت خلال الفترة الماضية أغنية عاشت مصر احتفالًا بنصر أكتوبر، حيث أطلقتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتقول كلمات أغنية عاشت مصر لـ شيرين عبد الوهاب: «يا ليلي يا ليل يا ليل تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً أنا أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً تحيا مصر اللى أملها ديماً شيفاه في عيالها يحيا الشعب اللى انا منه تحيا مصر وأبطالها تحيا الأرض اللى شالتنا يحيا الحضن اللى لاممنا مصر هوأنا وميتنا ومفيش غيرها اللي هاممنا تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر».

اقرأ أيضاً
أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا بالكويت في هذا الموعد

هترجع للتمثيل.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بتصريحات جديدة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

يسري نصر الله: مشاهدة الأفلام هي اللحظة الوحيدة التي أشعر فيها بالأمان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق