إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي نجلة الفنان أشرف عبد الباقي على فيلمها “مين يصدق” والذي تم عرضه مساء أمس السبت الموافق 16 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

وقالت إلهام شاهين من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ألف مبروك للمخرجه الرائعه زينه أشرف عبد الباقى لفيلمها الجديد ( مين يصدق ) المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”.

وتابعت: “مبروك أصدقائي الغاليين جدا اشرف عبد الباقى وشريف منير وأحمد رزق.. مبروك لكل صناع الفيلم أمام ووراء الكاميرا.. وللشباب الرائع أبطال الفيلم .. أسعدتونا بفيلم جميل.. تمنياتي لكم بالتوفيق”

تفاصيل فيلم مين يصدق

وتدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

وفيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورًا مميزًا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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