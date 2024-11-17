وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي نجلة الفنان أشرف عبد الباقي على فيلمها “مين يصدق” والذي تم عرضه مساء أمس السبت الموافق 16 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

وقالت إلهام شاهين من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ألف مبروك للمخرجه الرائعه زينه أشرف عبد الباقى لفيلمها الجديد ( مين يصدق ) المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”.

f55f2f21a5.jpg
73e5e82d66.jpg

وتابعت: “مبروك  أصدقائي الغاليين جدا اشرف عبد الباقى وشريف منير وأحمد رزق.. مبروك لكل صناع الفيلم أمام  ووراء الكاميرا.. وللشباب الرائع أبطال الفيلم  .. أسعدتونا بفيلم جميل.. تمنياتي لكم بالتوفيق”

تفاصيل فيلم مين يصدق

وتدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

628b2e9037.jpg

أبطال فيلم مين يصدق

وفيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورًا مميزًا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي. 

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

سليمان عيد يكشف تطورات مسلسل سيد الناس ورأيه بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق