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مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - يعرض اليوم الأحد، النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بـ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل فيلم الزوجة الثانية

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 112 دقيقة، في تمام الساعة 9 مساءً، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

فيلم الزوجة الثانية

و فيلم "الزوجة الثانية" تدور أحداثه حول عتمان عمدة فاسد، يحكم على أهل القرية بالقوة والظلم، يجبر أبو العلا الفقير على تطليق زوجته ليتزوجها حتى تنجب له طفلا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشار إلى أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، قد اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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