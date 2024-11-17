دياب يكشف عن أحدث أغانيه "حلال حلال" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:31 مساءً - كشف المطرب محمد دياب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” عن أحدث مشاريعه الفنية بعنوان “حلال حلال” والتي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وتكون أغنية “حلال حلال” من انتاج سلطان الشن وكلمات مصطفى حدوته ولحن تاج وتوزيع إيهاب كلوليبكس، وتعد كذلك أول أغنية ضمن سلسلة الأغاني التي تم التعاقد عليها بين محمد دياب والمنتج سلطان الشن على والتي من المقرر الإفراج عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

تعاون دياب مع المطربة ساندي

وكانت أغنية “موقف” بالتعاون مع المطربة ساندي هي آخر أعمال دياب الغنائية والتي طرحها في 28 أكتوبر الماضي وهي من كلمات منة القيعى، ومن ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى أمين نبيل، والفيديو فكرة وإخراج ساندى.