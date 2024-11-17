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مسلسل نقطة سودة يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على شاهد - أخبار كلمتك

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مسلسل نقطة سودة يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على شاهد - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:31 مساءً - تصدر مسلسل نقطة سودة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد، ويليه في المركز الثاني مسلسل ليلى.

ولقد عرض من المسلسل حتى الآن خمسة حلقات تسيطر عليهم الإثارة والغموض، وستعرض الحلقة السادسة على شاهد اليوم في تمام الساعة ٩ مساء.

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شخصيات مسلسل نقطة سودة 

وتدور أحداث مسلسل “نقطة سودة” حول عائلة السيوفي وأفرادها والعلاقات المضطربة بين أفرادها، وتتكون عائلة السيوفي في الأساس من مختار السيوفي “أحمد بدير"، الذي أسس شركة مع شقيقه الراحل فريد، ومختار متزوج من ناهد رشدي ولديهما ابن يدعى علي “أحمد مجدي”، وهو شاب مسالم ولكنه غير مسؤول، أما فريد فكان متزوجًا من سعاد “وفاء عامر” ولديهما ابن يدعى عمر “أحمد فهمي”، ومنال “ناهد السباعي” وابنة ثالثة تدعى صفا.

وعلي “أحمد مجدي” متزوج من ابنة خالته فيروز “سارة سلامة”، ولديهما أبناء ولكن علاقتهما متوترة بسبب طمع فيروز الدائم، كما أن فيروز تسعى لتوتر العلاقة بين عمر وعلي وتلعب عليهما كليهما، أما منال فكانت متزوجة من أيمن “أحمد عزمي” شقيق فيروز الذي قتل في ظروف غامضة.

وتعيش منال في حالة كره دائم لشقيقها عمر، بينما تدعي صفا بأنها الشقيقة المخلصة في حين أنها كانت تتفق مع فيروز ضد شقيقها عمر الذي يعيش حياة غير مستقرة بسبب وفاة زوجته وحبيبته.

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أبطال مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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