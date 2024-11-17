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مشاهير العرب - بعد عام من الانفصال.. شريف منير و لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عام من الانفصال.. شريف منير و لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عام من الانفصال.. شريف منير و لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:13 مساءً - تصدر الفنان شريف منير، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهوره وهو ممسك بيد زوجته السابقة لورا عماد، بمهرجان القاهرة السينمائي، بعد عام من الانفصال.

شريف منير ولورا عماد

وحرص الثنائي شريف منير ولورا عماد، على التقاط الصور سويا على السجادة الحمراء خلال حضورهما العرض الخاص بفيلم «مين يصدق»، الذي يشارك به، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول عودتهما إلى بعضهما من جديد.

شريف منير ولورا عماد

وارتدى شريف جاكيتا باللون الأسود، ونسقه مع تيشرت وبنطلون بنفس اللون، بينما ارتدت زوجته جاكيتا باللون الأسود، ونسقت أسفله توب بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، ومكياج ناعم، ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود، وحرصت على وضع «دبوس» علم فلسطين.

تفاصيل فيلم مين يصدق

وتدور أحداث الفيلم حول «نادين» التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى «باسم»، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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