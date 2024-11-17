مشاهير العرب - هاني عادل يروي تفاصيل خروج زوجته دياموند أبو عبود من لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:13 مساءً - تحدث الفنان هاني عادل، عن تفاصيل خروج زوجته دياموند أبو عبود من لبنان، موضحا أنه جمعتهما العديد من الشجارات بسبب رفضها الخروج من بلدها، بعد تعرضها للقصف والاعتداء من الاحتلال الإسرائيلي.

هاني عادل يكشف تفاصيل خروج زوجته دياموند أبو عبود من لبنان

وقال هاني عادل خلال حلوله ضيفا برفقة زوجته دياموند أبو عبود، على برنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي: «خرجتها من لبنان فعلا بالعافية، وأهلها اللي هما أهلي، بكلمهم عشان ييجوا مصر، يردوا نيجي نعمل إيه ونسيب بيتنا لمين؟!.

وأشار هاني عادل إلى أن كلمات أهل زوجته تجعله يتوقف بعدها عن الإصرار، وكأنه لا يوجد كلام بعد تلك الجملة، مؤكدا أن خروج زوجته من لبنان كان صعبا للغاية عليها: «يمكن لو مكنتش أنا سبب في أنها تيجي مصر، هي عمرها ما كانت هتخرج من لبنان».

آخر أعمال هاني عادل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هاني عادل، هو مشاركته في مسلسل «برغم القانون» بطولة النجمة إيمان العاصي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل حول ليلى التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.