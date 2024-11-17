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تفاصيل النسخة الحية من فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon - أخبار كلمتك

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تفاصيل النسخة الحية من فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon - أخبار كلمتك

تفاصيل النسخة الحية من فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - كشف الممثل الشهير جيرارد بتلر، تفاصيل النسخة الحية من فيلم الأنيميشن  How to Train Your Dragon.

فيلم How to Train Your Dragon

وذكر الممثل جيرارد بتلر أن النسخة الحية من فيلم   How to Train Your Dragon، مطابقة تمام لفيلم الأنيميشن.

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وقال بتلر،  في تصريحات صحفية، إن الزي، الذي سيرتديه خلال أحداث الفيلم، يزن 90 رطلا مع عدة طبقات من معدات الفايكنج ولحية مزيفة ضخمة، مطابقة للحية الشخصية الكارتونية في فيلم الأنيميشن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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