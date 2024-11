تفاصيل النسخة الحية من فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - كشف الممثل الشهير جيرارد بتلر، تفاصيل النسخة الحية من فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon.

فيلم How to Train Your Dragon

وذكر الممثل جيرارد بتلر أن النسخة الحية من فيلم How to Train Your Dragon، مطابقة تمام لفيلم الأنيميشن.

وقال بتلر، في تصريحات صحفية، إن الزي، الذي سيرتديه خلال أحداث الفيلم، يزن 90 رطلا مع عدة طبقات من معدات الفايكنج ولحية مزيفة ضخمة، مطابقة للحية الشخصية الكارتونية في فيلم الأنيميشن.

هل تنتج مارفل جزءًا ثانيًا من مسلسل Agatha All Along؟ مارفل تفاوض إيما ستون لتجسيد شخصية GwenStacy

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.