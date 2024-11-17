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مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي 45 يعرض اليوم حلقتين من مسلسل «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي 45 يعرض اليوم حلقتين من مسلسل «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي 45 يعرض اليوم حلقتين من مسلسل «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - يعرض اليوم الأحد، الحلقتين الأولى والثانية، من مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة النجم آسر ياسين، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

مسلسل موعد مع الماضي

وتدور أحداث المسلسل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر، حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

مسلسل موعد مع الماضي

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

تكريم احمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

والجدير بالذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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