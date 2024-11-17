إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

كولر يستقر على ثنائي الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

كولر يستقر على ثنائي الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور) - أخبار كلمتك

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور) - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - ماذا حدث لـ هنا الزاهد وسبب توجهها لطبيب نفسي؟ |تفاصيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - ماذا حدث لـ هنا الزاهد وسبب توجهها لطبيب نفسي؟ |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماذا حدث لـ هنا الزاهد وسبب توجهها لطبيب نفسي؟ |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - هنا الزاهد.. تصدرت الفنانة هنا الزاهد، محرك البحث «جوجل»، بعدما روجت منصة «watch it» لأحدث أعمالها مسلسل إقامة جبرية، من بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، والمقرر عرضه قريبًا.

شخصية هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

وأظهر الإعلان الترويجي لمسلسل إقامة جبرية، تفاصيل شخصية هنا الزاهد، من المقرر أن تقدم هنا دور «دكتورة صيدلانية» تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها.

مسلسل إقامة جبرية

وتشهد الأحداث تردد هنا الزاهد على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

وفي وقت سابق ذكرت الفنانة هنا الزاهد، في تصريحات صحفية، بأنها بالفعل ذهبت إلى طبيب نفسي وعقدت معه جلسات من أجل دورها في مسلسل إقامة جبرية، لافتة إلى أنه دور مختلف عن ما قدمته من قبل.

مسلسل إقامة جبرية

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل على منصة «watch it».

مسلسل إقامة جبرية

يعد مسلسل إقامة جبرية، من أعمال «watch it» الأصلية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة.

مسلسل إقامة جبرية

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل «إقامة جبرية» في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي والدة الفنان محمد الشرنوبي، الذي يظهر بطل العالم في السباحة.

مسلسل إقامة جبرية

أبطال مسلسل إقامة جبرية

«إقامة جبرية» يضم في بطولته عددًا من النجوم أبرزهم، صابرين، الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة ثراء جبيل، الفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل «إقامة جبرية» من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضاً
هنا الزاهد تلتقط صورا تلفت الأنظار لـ كندة علوش وزوجها

«الجواز سم قاتل».. هنا الزاهد تشارك في ماراثون دراما رمضان 2025

«معيطتش بعد الطلاق» وأحمد فهمي مش صاحبي.. أبرز تصريحات هنا الزاهد مع إسعاد يونس

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي 45 يعرض اليوم حلقتين من مسلسل «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق