مشاهير العرب - ماذا حدث لـ هنا الزاهد وسبب توجهها لطبيب نفسي؟ |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - هنا الزاهد.. تصدرت الفنانة هنا الزاهد، محرك البحث «جوجل»، بعدما روجت منصة «watch it» لأحدث أعمالها مسلسل إقامة جبرية، من بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، والمقرر عرضه قريبًا.

شخصية هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

وأظهر الإعلان الترويجي لمسلسل إقامة جبرية، تفاصيل شخصية هنا الزاهد، من المقرر أن تقدم هنا دور «دكتورة صيدلانية» تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها.

وتشهد الأحداث تردد هنا الزاهد على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

وفي وقت سابق ذكرت الفنانة هنا الزاهد، في تصريحات صحفية، بأنها بالفعل ذهبت إلى طبيب نفسي وعقدت معه جلسات من أجل دورها في مسلسل إقامة جبرية، لافتة إلى أنه دور مختلف عن ما قدمته من قبل.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل على منصة «watch it».

مسلسل إقامة جبرية

يعد مسلسل إقامة جبرية، من أعمال «watch it» الأصلية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل «إقامة جبرية» في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي والدة الفنان محمد الشرنوبي، الذي يظهر بطل العالم في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

«إقامة جبرية» يضم في بطولته عددًا من النجوم أبرزهم، صابرين، الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة ثراء جبيل، الفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل «إقامة جبرية» من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.