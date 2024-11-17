اليوم، عرض فيلم "الزوجة الثانية" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 07:17 صباحاً - يشهد اليوم 17 نوفمبر، عرض الفيلم المصري "الزوجة الثانية" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "الزوجة الثانية" تدور أحداثه حول عتمان عمدة فاسد، يحكم على أهل القرية بالقوة والظلم، يجبر أبو العلا الفقير على تطليق زوجته ليتزوجها حتى تنجب له طفل.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 112 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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