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ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

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ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الثانية عشر مساء اليوم 17 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، محاضرة مع المخرج الأرجنتيني الشهير جاسبر نوي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

تقدم هذه الجلسة، التي يديرها الناقد الفني مو عبدي، فرصة نادرة لصناع الأفلام وعشاق السينما للتعلم من أحد أكثر الأصوات جرأة في الصناعة، والمهتم بتخطي حدود الإبداع السينمائية والمعايير السائدة في السرد السينمائي.

المخرج الشهير جاسبار نوي معروف بسردياته الجريئة وابتكاراته البصرية في أفلام مثل Enter the Void وIrreversible.

ويشارك نوي نهجه المميز في صناعة الأفلام، ويناقش موضوعات التجربة الإنسانية، والجرأة الإبداعية، المشاعر الفياضة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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