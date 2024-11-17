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محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

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محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:37 صباحاً - يشارك الفنان محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل “الحلانجي” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

ويجسد محمود قابيل شخصية رجل أعمال يتعرف على محمد رجب ضمن أحداث العمل، بينما يبدأ محمد رجب في رسم خطة للنصب عليه ضمن أحداث العمل.

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانة دانا حلب والفنانة آيتن عامر لتشاركا في العمل، وكل واحدة منهن لها قصة حب مختلفة مع الفنان محمد رجب خلال أحداث العمل؛ مما يجعلهما تدخلان في مشاكل وخلافات بسبب محمد رجب.

مسلسل الحلانجي يدور في إطار اجتماعي، ومكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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