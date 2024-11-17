خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:15 صباحاً - الأحد 17/نوفمبر/2024 - 05:00 ص 11/17/2024 5:00:45 AM

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة الصافات 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى القمر والبروج 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة الحج

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة إبراهيم 15 ق

45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن عوض وما تيسر من سورة فاطر 15ق

03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة غافر( بمناسبة ذكراه) 30ق

45: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الرؤوف شلبى وما تيسر من سورة الأنعام 30ق

55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الناصر حرك وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق

20: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة آل عمران 19ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ 5ق الساعة 14:42

مصحف مجود للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى من سورة النمل 29 ق

17:03( قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة ا 30ق

18:23( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى الشورى - الزخرف 30ق

19:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عثمان الشبراوي وما تيسر من سور الفجر- البلد – القارعة 30ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة طه 30ق

17: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأنبياء 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / فتحى المليجى وما تيسر من سورة النحل 44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

03:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الأنفال- النصر 30ق

05:23 (بعد الفجر ) للشيخ / عبد الوارث عبد العزيز الإمام وما تيسر من سورة الفرقان 15ق

05:36 (بعد الفجر ) للشيخ / فتحى العطار وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق



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