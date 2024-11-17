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خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

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خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:15 صباحاً - الأحد 17/نوفمبر/2024 - 05:00 ص 11/17/2024 5:00:45 AM

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.كلمتك

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

 

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة الصافات 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى القمر والبروج   30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة الحج   
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة إبراهيم  15 ق
45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن عوض  وما تيسر من سورة فاطر  15ق
03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة غافر( بمناسبة ذكراه) 30ق
45: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الرؤوف شلبى وما تيسر من سورة الأنعام   30ق 
55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الناصر حرك وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق
20: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة آل عمران  19ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ 5ق الساعة 14:42
مصحف مجود للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى  من سورة النمل   29 ق

17:03( قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة ا 30ق
18:23( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى الشورى - الزخرف 30ق
19:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عثمان الشبراوي  وما تيسر من سور الفجر- البلد – القارعة 30ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورة طه   30ق
17: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم  وما تيسر من سورة الأنبياء 42ق
15: 24 (مساءً) للشيخ / فتحى المليجى  وما تيسر من سورة النحل    44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وما تيسر من سورة آل عمران  15ق
03:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الأنفال- النصر  30ق
05:23 (بعد الفجر ) للشيخ / عبد الوارث عبد العزيز الإمام  وما تيسر من سورة  الفرقان  15ق
05:36 (بعد الفجر ) للشيخ / فتحى العطار  وما تيسر من سورة الأحزاب  15ق


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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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