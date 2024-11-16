مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 11:17 مساءً - كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، حقيقة ما يتم تداوله من تدهور الحالة الصحية للنجم الكبير محمد منير وإعادة نقله للمستشفى، واصفًا الأخبار المتداولة عن تدهور الحالة الصحية للكينج محمد منير بأنها "فبركة".

وأضاف «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه بعد انتشار الأخبار بشأن نقل الكينج للمستشفى توجه نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ووكيل النقابة للاطمئنان على حالته الصحية، موضحًا أنه تم اكتشاف أنه لم يدخل العناية المركزية أو أنه يعاني من أي أزمة أو وعكة صحية، والأمر لا يتخطى إجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار إلى أن الفنان محمد منير حاليًا في منزله بعد إجراء الفحوصات الطبية بالمستشفى، مضيفًا: "الكينج تواجد في المستشفى لمدة 48 ساعة للفحص الطبي الشامل ولم يكن يعاني من أي أزمات صحية كما تداولت المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن ما حدث هو متابعة دورية وهو بخير الآن.

آخر أعمال محمد منير

وكانت آخر أعمال الكينج محمد منير أغنية «يا فلسطيني»، والتي طرحها مؤخرا دعما للقضية الفلسطينية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

والأغنية من كلمات عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحى سلامة، ومكساج علاء الكاشف، وإخراج أحمد عبد المحسن.