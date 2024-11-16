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سلوى عثمان تتحدث عن كواليس مسلسل "حكيم باشا" - أخبار كلمتك

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سلوى عثمان تتحدث عن كواليس مسلسل "حكيم باشا" - أخبار كلمتك

سلوى عثمان تتحدث عن كواليس مسلسل "حكيم باشا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:52 مساءً - تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان؛ والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت سلوى عثمان لكلمتك إن موضوع المسلسل لطيف والكتابة رائعة؛ مشيدة بالأجواء داخل لوكيشن التصوير بمنطقة دهشور وبفريق العمل الذي يضم نجوم كبار مثل: مصطفى شعبان؛ ورياض الخولي؛ وسلوى خطاب؛ وسهر الصايغ؛ وغيرهم.

 

مسلسل حياة أو موت

 في جانب آخر تشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل حياة أو موت، بطولة حنان مطاوع.

 

 ومسلسل حياة أو موت يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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