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مشاهير العرب - استعدادا لحفلها.. شيرين عبد الوهاب تشعل حماس جمهورها بالكويت - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - استعدادا لحفلها.. شيرين عبد الوهاب تشعل حماس جمهورها بالكويت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - استعدادا لحفلها.. شيرين عبد الوهاب تشعل حماس جمهورها بالكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تحمسها للقاء جمهورها بالكويت، وذلك خلال حفلها الغنائي الساهر، المقرر إقامته على مسرح «رود رش» خلال الفترة المقبلة.

وقالت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، : «جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة.. استنوني يوم 29 نوفمبر على مسرح رود رش.. كلي حماس على شوفتكم».

شيرين عبد الوهاب

ومن المتوقع أن يشهد حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت حضور جماهيري ضخم، للاستمتاع بصوتها العذب فهي واحد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث خلال الأيام الماضية دخلت شيرين موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وفي وقت سابق طرحت الشركة المنظمة لمهرجان «road Rush - Kuwait»، تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت، وقسمت التذاكر إلى 7 فئات، وتبدأ من 25 دينار كويتي، ما يعادل 4017 جنيها، وتصل إلى 150 دينارا كويتيا، وهو ما يعادل 24 ألفا و102 جنيه.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

مؤخرًا طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية عاشت مصر احتفالًا بنصر أكتوبر، حيث أطلقتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتقول كلمات أغنية عاشت مصر لـ شيرين عبد الوهاب: «يا ليلي يا ليل يا ليل تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً أنا أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً تحيا مصر اللى أملها ديماً شيفاه في عيالها يحيا الشعب اللى انا منه تحيا مصر وأبطالها تحيا الأرض اللى شالتنا يحيا الحضن اللى لاممنا مصر هوأنا وميتنا ومفيش غيرها اللي هاممنا تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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