مشاهير العرب - «سهران ع النيل».. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 09:51 مساءً - روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «سهران ع النيل»، استعدادا لعرضها خلال الفترة المقبلة.

وشارك رمضان، متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطعا من أغنيته الجديد «سهران ع النيل» إضافة إلى لقطات من مسلسله «نسر الصعيد»، وعلق قائلا: «سهران ع النيل واحدة من أغاني أول ألبوم قريبًا».

وتقول بعض كلمات أغنية «سهران ع النيل»:

«سهران ع النيل

شايف قمرين بليل

ع صوته ترقص وتميل

في عيونها هقول مواويل

ويلي ويلي أنا بدوب

من عيونه السود أنا بدوب

حبيبي زي حلم جميل أنا عايشه».

آخر أعمال محمد رمضان

ينتظر الفنان محمد رمضان طرح أحدث أعماله الفنية الذي يحمل اسم أسد أسود، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، والمقرر تصويره بعد شهر رمضان 2024، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

ويضم فيلم أسد أسود، إلى جانب محمد رمضان عدد من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

مؤخر عرض للفنان محمد رمضان بدور العرض السينمائي المصري فيلم هارلي وحقق الفيلم نجاحاً جماهيري وفني كبير، وهو من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وشارك في بطولة فيلم «هارلي» عدد من النجوم أبرزهم: مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، .