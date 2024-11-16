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مشاهير العرب - «سهران ع النيل».. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «سهران ع النيل».. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سهران ع النيل».. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 09:51 مساءً - روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «سهران ع النيل»، استعدادا لعرضها خلال الفترة المقبلة.

وشارك رمضان، متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطعا من أغنيته الجديد «سهران ع النيل» إضافة إلى لقطات من مسلسله «نسر الصعيد»، وعلق قائلا: «سهران ع النيل واحدة من أغاني أول ألبوم قريبًا».

وتقول بعض كلمات أغنية «سهران ع النيل»:

«سهران ع النيل

شايف قمرين بليل

ع صوته ترقص وتميل

في عيونها هقول مواويل

ويلي ويلي أنا بدوب

من عيونه السود أنا بدوب

حبيبي زي حلم جميل أنا عايشه».

آخر أعمال محمد رمضان

ينتظر الفنان محمد رمضان طرح أحدث أعماله الفنية الذي يحمل اسم أسد أسود، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، والمقرر تصويره بعد شهر رمضان 2024، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

ويضم فيلم أسد أسود، إلى جانب محمد رمضان عدد من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

مؤخر عرض للفنان محمد رمضان بدور العرض السينمائي المصري فيلم هارلي وحقق الفيلم نجاحاً جماهيري وفني كبير، وهو من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وشارك في بطولة فيلم «هارلي» عدد من النجوم أبرزهم: مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، .

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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