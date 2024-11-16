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توافد أبطال "مين يصدق؟"على السجادة الحمراء للفيلم بـ مهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

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توافد أبطال "مين يصدق؟"على السجادة الحمراء للفيلم بـ مهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

توافد أبطال "مين يصدق؟"على السجادة الحمراء للفيلم بـ مهرجان القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:46 مساءً - توافد صناع فيلم مين يصدق؟ على السجادة الحمراء لعرض العمل ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وجاء في مقدمتهم الفنان شريف منير والفنان أشرف عبد الباقي وابنته المخرجة زينة عبد الباقي.

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قصة فيلم "مين يصدق"

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

 

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.  


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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