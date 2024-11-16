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مشاهير العرب - دياموند بو عبود تكشف سر نجاح زواجها من هاني عادل (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دياموند بو عبود تكشف سر نجاح زواجها من هاني عادل (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دياموند بو عبود تكشف سر نجاح زواجها من هاني عادل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 09:34 مساءً - دياموند بو عبود.. تصدرت الفنانة دياموند بو عبود، زوجة الفنان هاني عادل، تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب كشفها عن سر نجاح حياتها الزوجية.

وقالت دياموند بو عبود، خلال لقائها ببرنامج معكم لـ الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة «on»، إنها وهاني عادل يشبهان بعضهما، وتثق في رأيه، مشيرة إلى أنها تعتمد عليه في أدق التفاصيل، وأنهما زوجان بسيطان يعشقان الفن والقصص.

دياموند بو عبود وهاني عادل

وأكدت خلال اللقاء، على وجود تناغم كبير في الأفكار والميول بينها وبين زوجها، معقبة: «باخد رأيه ورأينا بيشبه بعض ونثق في آراء بعض حتى في الحاجات البسيطة زي الإطلالة».

وتحدثت دياموند عبود، عن أجمل شيء في علاقتهما، قائلة: «أحلى حاجة أننا بنكون شخصين في شخص واحد، لكن الأسوأ هو حب هاني عادل للسهر رغم حاجتها للنوم أحيانًا والتزامها بتوقيت معين».

من جانبه، أشار الفنان هاني عادل، إلى أن أجمل شيء في علاقته بزوجته، هو مشاركة التفاصيل الجميلة، والاستماع: «بنسمع بعض بدون أحكام».

وأوضحت دياموند بو عبود، أنها كانت تخشى الأرتباط قبل أن تلتقي بزوجها هاني عادل، قائلة: «كان عندي مخاوف من الارتباط بس مع هاني راح الخوف، علشان استريحت له وحسيت إنه شخص حقيقي وفيه مواصفات تدل على إنه صادق ونبيل ومحترم، وبنشبه بعض في حاجات كتير وطباع، وإحنا من نفس البرج بفرق يومين».

بداية المشوار الفني لـ دياموند بو عبود

دياموند بو عبود هي ممثلة لبنانية درست الدراما في قسم المسرح والسينما والتلفزيون بمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

بدأت دياماند بو عبود مسيرتها الفنية عام 2001، بعد أن شاركت في المسلسل التلفزيوني «البحث عن صلاح الدين»، ثم ظهرت في عدة أفلام ومسلسلات لبنانية منها فيلم «دخان بلا نار»، للمخرج سمير حبشي.

وفي عام 2013، انضمت إلى طاقم النجوم في فيلم محمود حجيج «طالع نازل»، حيث لعبت دور آنا، والتي فازت عنه بجائزة الموريكس دور.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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