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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «فهد البطل» لـ أحمد العوضي (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «فهد البطل» لـ أحمد العوضي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «فهد البطل» لـ أحمد العوضي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - يخوض الفنان أحمد العوضي، الماراثون الرمضاني لعام 2025 بمسلسل «فهد البطل» بالتعاون مع المؤلف محمود حمدان، ومن المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا.

وفي هذا السياق، أعلن المؤلف محمود حمدان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن بدء تصوير مسلسل فهد البطل، قائلا: «بسم الله توكلنا علي الله، أول يوم تصوير مسلسل فهد البطل، نعدكم بمسلسل دمار بإذن الله، ارفعوا سقف التوقعات، إنتاج سينرجي تامر مرسي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام».

وفي وقت سابق، تحدث أحمد العوضي عن تفاصيل العمل، خلال لقائه في برنامج «Arab Wood»، قائلًا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، المسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

مسلسل فهد البطل

ومن المتوقع أن يقدم البطولة النسائية في مسلسل فهد البطل، ثلاث نجمات هن، سارة سلامة، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان ميرنا نور الدين، ويقدم أحمد العوضي خلال العمل شخصية تدعى «فهد الملك»، والمسلسل من تأليف الكاتب محمود حمدان.

سبب تغير اسم مسلسل أحمد العوضي

وسبق، وكتب محمود حمدان منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: للتوضيح ولأن أصدقائي الصحفيين بيسألوني عن سبب تغيير اسم المسلسل من الملك لـ فهد البطل، تفاجأت أنا وأحمد العوضي بـ 3 أساتذة مؤلفين، كل واحد فيهم عنده عمل باسم الملك ومنهم نجم صديق، وإحنا بنحترم جميع الأساتذة ومستحيل نزعل حد مننا، وبناءً عليه غيرنا الاسم».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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