مشاهير العرب - طارق الشناوي: لا توجد ممثلة قادرة على إعادة تقديم دور تحية كاريوكا في «شباب امرأة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن حفظ النيابة العامة لبلاغ نقيب الممثلين ضده دليل على أن بلاغه لا يستحق،

وأضاف «الشناوي»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن أشرف زكي يتحدث عن أنه يحترم أحكام القضاء، والنيابة أول درجات التقاضي، لافتا إلى أن حفظ البلاغ يعد انتصارا للعدالة.

وأشار إلى أنه يشفق على النقيب بسبب الدخول في معارك صغيرة، لافتا إلى أن النقيب قدّم بلاغا ضده بسبب حديثه عن عدم نجاح الفنانة روجينا بسبب تجسيد بطولة مطلقة.

وأكد أن هذا الأمر ليس سبا وقذفا يستحق تقديم نقيب الممثلين بلاغ ضده، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، لكنه لم يكن يتمنى أن يقدم «زكي» بلاغا ضده على الإطلاق.

وأكد أنه لم يقم بأي شيء سلبي ضد نقيب الممثلين، موضحا أنه وفقا لتوقعاته فالفنانة روجينا هي من شجعّت زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، على تقديم بلاغ ضده.

وأضاف «الشناوي»، أن الفنانة عارفة عبد الرسول انتقدته بصورة مفاجأة، مسترسلا: «أنا أعذر عارفة عبد الرسول، لأن انتقادها يعتبر مجاملة للفنانة روجينا، ونقيب الممثلين أشرف زكي».

وتحدث طارق الشناوي عن إعادة تقديم الأعمال الدرامية أو السينمائية مرة أخرى قائلا: «أمر موجود ومشروع في العالم»، مؤكدا أن دور الفنانة تحية كاريوكا في فيلم «شباب امرأة» دور استثنائي لها.

وأكد «الشناوي»، أن الفنانة غادة عبد الرازق تريد إعادة تقديم «شباب امرأة» مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى أن «عبد الرازق» في حالة هبوط من الناحية التسويقية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه لا توجد ممثلة قادرة على إعادة تقديم دور الفنانة تحية كاريوكا في فيلم «شباب امرأة»، خاصة وأن هذا العمل وصل إلى ذروته.

كما أكد أن إعادة تقديم هذا الفيلم خطأ فني، ولكن يجب أن ننظر إلى العمل الجديد لتقييمه.