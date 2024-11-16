مشاهير العرب - «وحشتني ونفسي أتطمن عليك».. جيلان علاء توجه رسالة مؤثرة لوالدها في عيد ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - أعربت الفنانة جيلان علاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن اشتياقها لوالدها، وذلك من خلال رسالة وجهتها له بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت جيلان علاء، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» عددا من الصور لها رفقة والدها، وعلقت عليها قائلة: «لولو يا لولو، كل سنة و إنت طيب يا حبيبى، إنت مش هتقرأ الكلام دة دلوقتى بس يمكن تبقى كويس و تقرأه بعدين».

وأضافت جيلان علاء: «نفسى ترجع زى زمان و تشخط الشخطة تنطرنا من مطارحنا، نفسى تغنى معايا و تسقفلى و نسهر للفجر على القهاوى، نفسى تقول لى يلا نسافر فجأة و تتطق فى دماغنا ونسافر، أنا لو بحب الشارع و الناس و السهر للصبح فدة عشان كنا زمايل فى اللذاذة دى، يارب تبقى كويس بقى و أتطمن عليك، وحشتنى ووحشتنا كلنا، أنا لسة عندى أمل فى ربنا، بحبك أوى يا بابي».

برنامج قهوة بلبن لـ جيلان علاء

من ناحية أخرى، تقدم جيلان علاء برنامج «قهوة بلبن»، عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، وتستضيف من خلاله عددا كبيرا من النجوم، للحديث عن أبرز تفاصيل حياتهم الشخصية والفنية.