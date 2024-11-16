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مشاهير العرب - طارق الشناوي: هناك مفاجأة في دراما رمضان 2025.. وهذا خطأ محمد سامي ومي عمر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طارق الشناوي: هناك مفاجأة في دراما رمضان 2025.. وهذا خطأ محمد سامي ومي عمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طارق الشناوي: هناك مفاجأة في دراما رمضان 2025.. وهذا خطأ محمد سامي ومي عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:39 مساءً - أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن المنصات غيرت فكرة أن رمضان الموسم الدرامي الأوحد، لافتا إلى أن غياب بعض النجوم عن دراما رمضان 2025 قد يكون سببه تعاقد هؤلاء الفنانين مع المنصات لتقديم أعمال جديدة.

وأضاف «الشناوي»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن موسم رمضان 2025 سيحمل مفاجأة «دون أن يذكر تفاصيل»، مؤكدا أنه مختلف عن الأعوام الماضية بسبب غياب بعض النجوم كالفنان كريم عبد العزيز، والفنان محمد رمضان، والفنان محمد إمام.

وأشار إلى أن المنصات لعبت دورا إيجابيا عكس ما كان يعتقد البعض، فعدد الحلقات تقلص، وبصورة كبيرة انخفضت فكرة التكرار.

وتوقّع طارق الشناوي، إعداد المخرج محمد سامي لمسلسل مع زوجته الفنانة مي عمر في موسم رمضان المقبل، لافتا إلى أن سيحاول تكرار تجربة مسلسل «الأفوكاتو» التي حققت نجاحا تجاريا.

وأكد «الشناوي» أن فكرة إعداد المخرج محمد سامي مسلسل مع زوجته خطأ، ولابد أن يستدرك هذا الأمر، ويقدم مسلسلات مع ممثلين آخرين حتى يستطيع أن يطوّر من نفسه، مشيرا إلى أن الفنانة مي عمر لا تجسد بطولة مطلقة إلا مع زوجها المخرج محمد سامي.

وأضاف أن «سامي» سيُقدم مسلسل آخر خلاف مسلسله مع زوجته مي عمر، مشيرًا إلى أن مي عمر موهوبة، ناصحا إياها بالخروج من إطار الأعمال الثنائية مع زوجها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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