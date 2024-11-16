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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. سوسن بدر تنضم لأبطال «الكابتن» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. سوسن بدر تنضم لأبطال «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. سوسن بدر تنضم لأبطال «الكابتن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:39 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. تخوض الفنانة سوسن بدر الماراثون الرمضاني لعام 2025 بمشاركتها في مسلسل «الكابتن» بالتعاون مع الفنان أكرم حسني.

ويعكف الفنان أكرم حسني، على التحضيرات المكثفة لمسلسل «الكابتن»، الذي يشارك من خلاله في ماراثون رمضان 2025م.

سوسن بدر

آخر أعمال سوسن بدر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها في مسلسل البحث عن «علا 2، الذي تم عرضه عبر منصة نتفلكس الرقمية.

سوسن بدر

أحداث مسلسل «البحث عن علا» الجزء الثاني»

ويدور الموسم الثانى من البحث عن علا حول رحلة علا في محاولتها لتفهم طبيعة تعقيدات الحياة بكل مرونة وإقدام، ففي ظل تأرجح عملها الذى على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك، لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم"، لمنح الحب فرصة أخرى

أبطال مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني

كما يشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني كلا من: هند صبري، وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وطارق الإبياري، وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد، تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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