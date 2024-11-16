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الصورة الأولى من كواليس مسلسل أحمد العوضي الجديد " فهد البطل" - أخبار كلمتك

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الصورة الأولى من كواليس مسلسل أحمد العوضي الجديد " فهد البطل" - أخبار كلمتك

الصورة الأولى من كواليس مسلسل أحمد العوضي الجديد " فهد البطل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - بدأ الفنان احمد العوضي وكاست مسلسله الجديد “فهد البطل” تصوير أول مشاهد العمل، التي جمعت كل من بطل العمل وميرنا نور الدين وكارولين عزمي.

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

 

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وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

 

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وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهن الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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