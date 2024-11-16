مشاهير العرب - على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.. حميد الشاعري يحضر عرض الفيلم المرمم «قشر البندق» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - حرص الفنان حميد الشاعري، على حضور ترميم فيلمه «قشر البندق»، والذي يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

فيلم قشر البندق يضم في بطولته كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، ومعتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، وتبلغ مدة عرض الفيلم 130 دقيقة، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة.

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».