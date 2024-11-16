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هاني عادل يتغزل في زوجته على الهواء - أخبار كلمتك

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هاني عادل يتغزل في زوجته على الهواء - أخبار كلمتك

هاني عادل يتغزل في زوجته على الهواء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - قال الفنان هاني عادل مُتغزلًا في زوجته الفنانة دياموند أبو عبود، أحد أبطال فيلم "أرزة" والذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها تحب الجميع وتملك مشاعر صادقة. 

وأكد أنها حساسة وحريصة على مشاعر كل الناس اللي حواليها، وطول الوقت بتكون شايلة هم أحاسيسهم، لأنها بتكون عايزة إللي حواليها يكونوا مبسوطين، في الحقيقة هى عمرها ما كرهت حد.

أشار الفنان هاني عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC تقديم الإعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عزالدين، إلى أن زوجته، تحب عملها بشدة، ويظهر هذا الأمر في اختيارها لأدوارها وحرصها الشديد على متابعة كافة تفاصيل الأعمال الفنية التي تشارك بها.

 

مهنة التمثيل 

 

تابع: "بتحب شغلها بجد وبتعمله بضمير، لدرجة إنها ممكن تعمل مشهد وتبقي عايزه تعيده تاني، لأنها بتفكر في كل التفاصيل، وأصلا فيه حاجات مبتكنش متشافة إلا للفنان نفسه لكنها بتركز عليها".  

 

 

وأضاف الفنان هاني عادل أن زوجته نجحت بشدة في فيلم "أرزة" وأدت دورها بإتقان شديد.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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