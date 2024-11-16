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رانيا محمود ياسين بمهرجان القاهرة: "قشر البندق" أول أعمالي وسعيدة بترميمه (فيديو) - أخبار كلمتك

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رانيا محمود ياسين بمهرجان القاهرة: "قشر البندق" أول أعمالي وسعيدة بترميمه (فيديو) - أخبار كلمتك

رانيا محمود ياسين بمهرجان القاهرة: "قشر البندق" أول أعمالي وسعيدة بترميمه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سعادتها بإعادة عرض النسخة المرممة من  فيلم “قشر البندق”، والذي يعد أول أعمالها السينمائية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

 

 

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وقالت رانيا  في تصريح لـ ڤيتو:  إنه خلاله مشاركتها في فيلم قشر البندق كانت قد انتهت من مرحلة الثانوية العامة، وكان والدها يشترط عليها النجاح في الجامعة لكي يوافق على دخولها عالم التمثيل 

وأضافت رانيا: كنت سعيدة للغاية أثناء التصوير، لأن الفيلم كانت كواليسه كلها مبهجة، والراحل علاء ولي الدين كان جميلا ووشه حلو علي أبطال العمل. 

 

 

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وأكدت رانيا محمود ياسين انها  تتمني أن تقدم شخصية كليوباترا في عمل فني لأنها تحبها.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة Aفي الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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