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مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية «سعودية أونانانا» لـ كاميلا كابيو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية «سعودية أونانانا» لـ كاميلا كابيو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية «سعودية أونانانا» لـ كاميلا كابيو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - تصدرت النجمة العالمية كاميلا كابيو، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت في حفل 1001 لعروض أزياء المصمم العالمي إيلي صعب الذي أقيم في الرياض بحضور نجوم الفن في العالم.

ولفتت كاميلا كابيو، الأنظار إليها على هامش حفل المصمم العالمي إيلي صعبن بعدما قدمت أغنيتها الشهيرة «هافانا نانا» على طريقتها الخاصة لتغيرها إلى «سعودية نانانا»، والتي شهدت تفاعل قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أعاد تركي أل شيخ، رئيس هيئة الترفية، نشر مقطع سعودية نانا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معلقا عليه قائلا: «السعودية نانانانانا».

أبرز المعلومات عن كاميلا كابيو

وبعد تصدر كاميلا كابيو لمؤشرات البحث عبر تريند جوجل، تستعرض كلمتك أبرز المعلومات عن النجمة العالمية كاميلا كابيو.

- كارلا كاميلا كابيو، ولدت في 3 مارس لعام 1997.

- ولدت كاميلا كابيو في هافانا كوبا، بإحدى البلدات التي تحمل اسم «كوخيمار» في شرق هافانا. والدها ولد في مكسيكو سيتي وهو مكسيكي انتقل إلى كوبا.

- بدأت مسيرتها في عالم الغناء، بعد انضامها فحدى فرق الهواه، تدعى الفتيات فيفث هارموني، التي تشكلت من خلال برنامج ذا إكس فاكتور، خلال مهنتها كعضوة في الفرقة، ظهرت لأول مرة كمغنية منفردة بأغنية تعاونية "أعرف مالذي فعلت في الصيف الماضي ".

- أصدرت البومها الفردي الأول كاميلا في 2018، وأحتل المرتبة الأولى في بيلبورد 200ن حيث نال إعجاب قطاع كبير من الجمهور آنذاك.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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