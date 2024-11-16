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مهرجان القاهرة، يسري نصر الله يناشد المسئولين إنقاذ صناعة السينما من الاحتضار - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة، يسري نصر الله يناشد المسئولين إنقاذ صناعة السينما من الاحتضار - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، يسري نصر الله يناشد المسئولين إنقاذ صناعة السينما من الاحتضار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - ناشد الفنان باسم سمرة خلال محاضرة المخرج يسري نصر الله ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ ٤٥، المسئولين بالانتباه لصناعة السينما والفن في مصر وذلك للتراجع الكبير الذي تواجهه في السنوات الأخيرة.

وقال باسم: "في الفترة اللي في ناس بتحاول تبني صناعة السينما في بلادها وده من حقها، احنا بنرجع للوراء، ونتمني نظرة من المسئولين لينا وللفن."

 

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وأكد المخرج يسري نصر الله على مناشدة باسم سمرة بأن صناعة السينما تحتضر، وأضاف: "أنا مش خايف على الأفلام أو السينمائي لأني دائما هلاقي طريقة أعمله بيها فيلم"

واضاف يسري إن الريادة تكون نتيجة وجود صناعة حقيقية، والتي كانت تعود على الدولة بأموال كتيرة جدا، متسائلًا عن السبب الذي يجعلنا كدولة نتخلي عن ذلك، مؤكدًا أن هذا "المرض" ليس وليد الساعة وإنما من الثمانينيات وصناع الفن يحذرون من وجود كارثة كبيرة في الصناعة.

وتابع يسري: "إزاي يجي أجانب يبقوا عايزين يصوروا فيلم "المومياء" في مصر ، ويتم رفض تصويره لأنه بيشوه سمعة مصر، ولكن بعد تصويره في الأردن يتم عرضه في جميع دور العرض المصرية، كيف يعقل هذا."

 

 

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وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال٤٥

ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني امجد ابو العلا، والفنانة سلوي محمد علي، واشرف فايق.

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب. 

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي. 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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