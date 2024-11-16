الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - أشرف عبد الباقي يتعاون مع ابنته في «مين يصدق» لطرحه بهذا الموعد| فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - أشرف عبد الباقي يتعاون مع ابنته في «مين يصدق» لطرحه بهذا الموعد| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشرف عبد الباقي يتعاون مع ابنته في «مين يصدق» لطرحه بهذا الموعد| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن البرومو التشويقي لفيلم «مين يصدق»، الذي يتعاون خلاله مع ابنته المخرجة زينة أشرف عبد الباقي لأول مرة، مشيرا إلى موعد انطلاقته بدور العرض السينمائية.

وشارك أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» البرومو التشويقي لـ «مين يصدق»، معلقا عليه قائلا: «انا حاسه إن انا بوظت الدنيا، التيزر الرسمي لفيلم مين يصدق، 27 نوفمبر بجميع دور العرض فى سينمات مصر».

قصة فيلم "مين يصدق"

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

ويعد فيلم "مين تصدق؟"، بمثابة عودة للنجم أشرف عبد الباقي للسينما بعد غياب اكتر من 5 سنوات منذ تقديمه فيلم " اطلعولي برا"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، وخالد الصاوي وأحمد فتحي وملك قورة وبيومي فؤاد، واقتصر دور أشرف على الظهور كضيف شرف بالفيلم لمساندة كريم.

اقرأ أيضاً
اشرف زكي يكشف سر ابتعاد عبلة كامل عن الفن: "وفاة صديقة دخلها في حالة حزن"

عاجل.. اشرف زكي: معرفش حاجة عن وجود ابن لسمير صبري واللي يحسم الوصية والميراث الشرعي

ضمن فعاليات «بداية».. تدشين مبادرة 100 يوم رياضة» بجامعة جنوب الوادي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «مسرح الجنوب» يكرم عبد الستار عويضة لدوره في إنجاح الدورة الثامنة من المهرجان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق