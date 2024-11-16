مشاهير العرب - أشرف عبد الباقي يتعاون مع ابنته في «مين يصدق» لطرحه بهذا الموعد| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن البرومو التشويقي لفيلم «مين يصدق»، الذي يتعاون خلاله مع ابنته المخرجة زينة أشرف عبد الباقي لأول مرة، مشيرا إلى موعد انطلاقته بدور العرض السينمائية.

وشارك أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» البرومو التشويقي لـ «مين يصدق»، معلقا عليه قائلا: «انا حاسه إن انا بوظت الدنيا، التيزر الرسمي لفيلم مين يصدق، 27 نوفمبر بجميع دور العرض فى سينمات مصر».

قصة فيلم "مين يصدق"

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

ويعد فيلم "مين تصدق؟"، بمثابة عودة للنجم أشرف عبد الباقي للسينما بعد غياب اكتر من 5 سنوات منذ تقديمه فيلم " اطلعولي برا"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، وخالد الصاوي وأحمد فتحي وملك قورة وبيومي فؤاد، واقتصر دور أشرف على الظهور كضيف شرف بالفيلم لمساندة كريم.