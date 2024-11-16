الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مهرجان القاهرة، أبطال "نوارعشية"يكشفون كواليس التحضيرات ومشاهد العمل (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهرجان القاهرة، أبطال "نوارعشية"يكشفون كواليس التحضيرات ومشاهد العمل (فيديو) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، أبطال "نوارعشية"يكشفون كواليس التحضيرات ومشاهد العمل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - يشارك فيلم نوارعشية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 بدار الأوبرا المصرية للمرة الأولي.

أبطال فيلم نوار عشية

 

 

وكشف  الممثل التونسي يونس الفارحي  خلال لقائه مع ڤيتو  تفاصيل وتحضيرات مشاهد الفيلم قائلا: الشيء الذي حمسني للفيلم هو منتج الفيلم الذي  كان يعمل مساعد مخرج منذ 21 عاما، وبعد 20 عاما ظهر فيلم نوار عشية إلي النور ولم تكن هناك  مشكلات واجهتنا.

 

 

c1044e282d.jpg

وعن كواليس العمل قال ؛" الكواليس كانت ممتعة، وصورنا جزءا كبيرا من الفيلم بالبحر، وكانت هناك أمواج كثيرة، وهذه  المشاهد واجهنا فيها صعوبة كبيرة.

 

 

62b54b71d9.jpg

ومن جانبها قالت المخرجة خديجة لمكشر خلال لقائها مع ڤيتو: انتهينا من تصوير وتحضيرات فيلم نوار عشية في  خمسة أسابيع  وكانت معظم المشاهد في البحر وأحد أحياء تونس، وواجهنا تحديات في هذه العمل ومن أهمها المتعلقة بالتمويل والنواحي  المادية لأن هذا الفيلم معمول بالقلب 

 

 

8988edd931.jpg

فيلم نوار عشية، من إخراج خديجة  لمكشر، وتدور أحداث العمل  حول دجومدير صالة ملاكمة في حل هلال قرب تونس

ويبحث عن بطل يتدرب في صالته القديمة ويعثر على يحيى، الذي يُظهر مهارات فطرية في الملاكمة لكن يحيى يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير الشرعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

طرح تيلر "مين يصدق؟"، عودة أشرف عبد الباقي للسينما من بوابة ابنته زينة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق