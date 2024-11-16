توافد صناع "نوارعشية" على عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - توافد صناع الفيلم التونسي، نوار عشية، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحرصت الفنانة هند عاكف على التواجد لحضور الفيلم، مرتدية ملابس تحمل ألوان الكوفية الفلسطينية.

فيلم نوار عشية، من إخراج خديجة لمكشر، وتدور أحداث العمل حول دجو مدير صالة ملاكمة في حل هلال قرب تونس، ويبحث عن بطل يتدرب في صالته القديمة ويعثر على يحيى، الذي يُظهر مهارات فطرية في الملاكمة لكن يحيى يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير الشرعية.

مهرجان القاهرة السينمائى

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.