مشاهير العرب - تشييع جثمان خالة أحمد خالد صالح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - أحمد خالد صالح.. شيع الفنان أحمد خالد صالح اليوم جثمان خالته من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، إلى مثواها الأخير وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وجاءت الوفاة بعد أقل من 24 على وفاة عمه.

وفاة خالة أحمد خالد صلاح

وكان الفنان أحمد خالد صالح أعلن عبر ستوري حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" عن وفاة خالته بعد ساعتين من الإعلان عن موعد تلقي عزاء عمه، قائلاً: «لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بقلب لا يجبره إلا الله، أنعي خالتي حبيبة قلبي وقلب أمي نشوى زين العابدين».

وتابع قائلاً: «ادعوا لها بالرحمة والمغفرة والعفو وشفاعة سيدنا الحبيب، وادعوا لنا بالصبر والسلوان ومنزلة الصابرين المحتسبين، اللهم اجعلنا مِمن تبتليهم محبة وردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا قدر الاختبار يا رب، واغفر اللهم لها ولنا ولأمواتنا أجمعين».

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح

ويشار أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مشاركته بفيلم الهوى سلطان الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

وشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

ودارت أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.