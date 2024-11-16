مشاهير العرب - «يا خراشي».. أكرم حسني يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - كشف الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يا خراشي» خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد نجاحا كبيرا.

وشارك أكرم حسني، المتابعين عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لأغنية يا خراشي، وعلق عليها قائلا: «يا خراشي، 18نوفمبر 2024 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناه اليوتيوب ومنصات المزيكا».

آخر أعمال أكرم حسني

جدير بالذكر، أن أكرم حسني يعيش حالة من النشاط المسرحي في الوقت الحالين حيث يعرض لديه مسرحية ألف تيته وتيته ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الـ 45.

ومن المقرر أن يقام العرض المسرحي «ألف تيتة وتيتة» ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 25 نوفمبر الجاري.

وتضم مسرحية ألف تيتة وتيتة التي تدور أحداثها في إطار كوميدي عدد من الفنانين بجانب الفنان أكرم حسني أبرزهم: بيومي فؤاد ميرنا جميل واَخرين.

أكرم حسني في رمضان 2025

يستعد الفنان أكرم حسني، لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «الكابتن»، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

ويأتي مسلسل «الكابتن» عقب النجاح الذي حققه أكرم حسني في رمضان الماضي من خلال مسلسل «بابا جه»، وشاركه البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، محمود البزاوي، وفريال يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين وكريم فهمي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.