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مشاهير العرب - محمود حميدة عن مجلة الفن السابع: كانت بمثابة حلم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمود حميدة عن مجلة الفن السابع: كانت بمثابة حلم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمود حميدة عن مجلة الفن السابع: كانت بمثابة حلم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - أشاد الفنان محمود حميدة بمجلة الفن السابع التي صدرت في تسعينيات القرن الماضي ودورها وقتها في الخطاب السينمائي من خلال مقالاتها النقدية التي يتميز بها أرشيفها، فضلا عن تأثيرها على السينما والثقافة.

وقال حميدة خلال كلمته على هامش الندوة التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي اليوم بدار الأوبرا، لمناقشة كتاب مختارات من مجلة الفن السابع، إن فكرة مجلة الفن السابع كانت بمثابة حلم لديه بأن يكون هناك مطبوعة مخصصة للكتابة عن السينما والصناعة نفسها، وأن تكون مصدرًا للمعرفة والارتقاء.

محمود حميدة

ومن جانبه قال الناقد عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي خلال كلمته إنه واحد من المساهمين في الإصدارات الأولى لمجلة الفن السابع والمشاركة في كتابة عدد كبير من الملفات والموضوعات المهمة.

وأشار إلى أن الصحافة المتخصصة في الكتابة عن السينما تساهم في أن تجعل من هذه الصناعة فنا رفيعا، كما يحدث في العديد من دول العالم المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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