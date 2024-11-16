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مشاهير العرب - «in camera».. أمير المصري يستعد لعرض فيلمه بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «in camera».. أمير المصري يستعد لعرض فيلمه بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «in camera».. أمير المصري يستعد لعرض فيلمه بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:18 مساءً - كشف الفنان أمير المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد وتفاصيل عرض فيلمه «in camera» الذي يشارك من خلاله ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وشارك أمير المصري، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لفيلمه «in camera» المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 في 17 و 18 نوفمبر الجاري، قائلا: «القاهرة، متاح حجز التذاكر الآن».

أمير المصري

تفاصيل فيلم in camera لـ أمير المصري

وكان أمير المصري شارك في بطولة فيلم «in camera»، الذي تدور أحداثه حول، قصة شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

وفي وقت سابق، كشف الفنان أمير المصري عن سعادته لحصوله على جائزة أفضل ممثل مساعد عقب مشاركته في فيلم «in camera»، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا الإنجاز إلا أن شعوره بالحزن يسيطر عليه من أجل غزة.

وشارك أمير المصري صورة عبر حسابه الرسمي يموقع انستجرام، وعلق عليها قائلا: «تم ترشيحي لجائزة أفضل أداء مساعد عن دوري في فيلم In Camera في BIFA. يشرفني ذلك شكرًا لك، أخبار جيدة ولكن من الصعب الاحتفال بها في ظل ما يحدث في العالم الآن، القلب ممتلئ وثقيل».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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