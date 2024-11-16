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تعرف علي شخصية سوسن بدر في مسلسل "الكابتن" - أخبار كلمتك

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تعرف علي شخصية سوسن بدر في مسلسل "الكابتن" - أخبار كلمتك

تعرف علي شخصية سوسن بدر في مسلسل "الكابتن" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة في مسلسل الكابتن الذى يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، ومن المقرر أن تلعب دور والدته ضمن أحداث العمل.

ومن المفترض أن تبدأ أسرة العمل في تصوير أحداث المسلسل بداية ديسمبر المقبل، ويعرض الكابتن فى السباق الرمضاني المقبل، ويتولى مهمة الإخراج معتز التوني، والعمل من انتاج كريم أبو ذكري.

 

والمسلسل يندرج تحت تصنيف اجتماعي كوميدي، مكون من 15 حلقة.

ويعتبر هذا التعاون الثالث بين المنتج كريم أبو ذكري وأكرم حسنى بعد نجاحهما سويًا من قبل في مسلسلي مكتوب عليا في 2022 والوصية في 2018، وجاري حاليًا التحضير للمسلسل الجديد والاتفاق على كافة تفاصيله.

 

مسلسل الكابتن لأكرم حسنى

وأحداث مسلسل الكابتن تدور في إطار كوميدي، ويلعب أكرم حسنى خلاله شخصية رجل اعمال، وكل الأحداث في إطار الكوميديا، وتم ترشيح الفنانة هنادي مهنا لتشارك في العمل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني كان بطولة مسلسل “بابا جه” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا مستحقا جماهيريا إذ دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول دور الأب وكيف يكون أب صالح لأولاده، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، محمود البزاوي، فريال يوسف.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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