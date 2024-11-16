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25 مليون جنيه إجمالي إيرادات الهوى سلطان بعد 10 أيام من عرضه - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - حقق فيلم الهوى سلطان الذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود إيرادات بلغت 25 مليون جنيه خلال 10 أيام منذ أن تم طرحه بدور العرض السينمائية، وحقق ليلة أمس ما يزيد عن 5 ملايين جنيه.


فيلم الهوى سلطان 

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث الفيلم الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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