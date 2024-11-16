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مشاهير العرب - أول تعليق من كندة علوش على تجربة درة في «وين صرنا»| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من كندة علوش على تجربة درة في «وين صرنا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من كندة علوش على تجربة درة في «وين صرنا»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 04:46 مساءً - أشادت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بأولى تجارب درة الإخراجية بفيلم «وين صرنا»، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

ونشرت كندة علوش، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقةت عليها قائلة: «استمتعت بمشاهدة فيلم وين صرنا.. وهو الفيلم الوثائقي الأول للصديقة درة زروق، فيلم حساس ومؤثر بياخدنا في رحلة مع عائلة نزحت من غزة بعد الحرب بنتعرف من خلالها على حياتهم وتفاصيلها والصعوبات الي واجهوها».

تفاصيل فيلم وين صرنا

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ٧٩ دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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