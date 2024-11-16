مشاهير العرب - أحمد سعد يكشف عن موعد حفل زفافه للمرة الرابعة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - حسم الفنان أحمد سعد الجدل، حول موعد زفافه على علياء بسيوني طليقته للمرة الرابعة خلال الساعات القليلة الماضية، والذي تصدر من خلاله المشهد عبر تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكشف أحمد سعد، خلال لقائه مع «et بالعربي»، عن موعد زفافه، قائلا: «الفرح قريب جدًا ممكن أول السنة، وهعمل فرح وهلبس بدلة وهغني في فرحي كمان».

أحمد سعد يحيى حفله الأخير في دبي

وفي وقت سابق، شارك أحمد سعد، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» التحضيرات النهائية لحفله، معلقا عليها قائلا: «إنها الليلة، حفل كوكاكولا أرينا في دبي بروفة».

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهره دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، انا بحب الحاجات دي، ده انا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est، قلبي يبغيك انتي، وين تروحي اديني معاك، ننسى روحي وما ننساك، وانتي داويني بدواك، ياعمري حياتي، نهديها لك أنتي، تعالي هنا مره مره، وأنا معاك كل مره».